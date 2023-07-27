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НовостиПолитика27 июля 2023 12:18

Путин: ВСУ бросили тела своих погибших на поле боя на Запорожском направлении

Российские военные разбили подразделения ВСУ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин заявил, что ВСУ оставили тела своих погибших солдат на поле боя

Путин заявил, что ВСУ оставили тела своих погибших солдат на поле боя

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг, 27 июля, высказался о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести вторую волну контрнаступления на Запорожском направлении.

"(ВСУ) Пытались подобрать брошенную технику, подбитую, раненых, и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя. Но тоже были рассеяны", - констатировал президент.

Ранее Путин заявил, что ВСУ активизировались больше всего именно на Запорожской линии фронта. При этом успехов противник не имел, а, напротив, понес большие потери.