Путин: ВСУ бросили тела своих погибших на поле боя на Запорожском направлении

Путин заявил, что ВСУ оставили тела своих погибших солдат на поле боя Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг, 27 июля, высказался о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести вторую волну контрнаступления на Запорожском направлении.

"(ВСУ) Пытались подобрать брошенную технику, подбитую, раненых, и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя. Но тоже были рассеяны", - констатировал президент.

Ранее Путин заявил, что ВСУ активизировались больше всего именно на Запорожской линии фронта. При этом успехов противник не имел, а, напротив, понес большие потери.