ФСБ в Брянской области задержала россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ России задержали в Брянской области гражданина при попытке покинуть страну. По информации ведомства, мужчина планировал вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», - сказано в заявлении УФСБ по Брянской области.

Против задержанного завели дело о госизмене. Кроме того, он был арестован.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали по подозрению в госизмене жителя Кабардино-Балкарии, который намеревался выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований украинской армии.

Сайт KP.RU писал, что ФСБ России пресекла попытку террористического акта спецслужбами Украины на корабле Черноморского флота РФ, на борту которого было высокоточное ракетное оружие. Силовики задержали завербованного российского военного и изъяли у него две самодельные бомбы.

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