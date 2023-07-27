Путин наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте кремля.

Помимо погибшего военкора, к награде представлены фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор издания Дмитрий Шиков.

Напомним, что 22 июля Вооруженные силы Украины обстреляли машину с журналистами кассетными боеприпасами в Запорожской области. В результате этого погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.