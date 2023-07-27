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НовостиПолитика27 июля 2023 15:15

Путин наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно

Также оредна Мужества удостоились еще три журналиста, попавших под обстрел ВСУ
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте кремля.

Помимо погибшего военкора, к награде представлены фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор издания Дмитрий Шиков.

Напомним, что 22 июля Вооруженные силы Украины обстреляли машину с журналистами кассетными боеприпасами в Запорожской области. В результате этого погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.