В Госдепе США заявили, что не получали сообщений об атаке ВСУ на журналистов Фото: REUTERS

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что не получали информации о том, что при атаке Вооруженных сил Украины на группу российских журналистов, погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател.

— Я не знаю об этих конкретных сообщениях о применении кассетных снарядов при нападении на журналистов. Очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов должна уважаться, — добавил Пател.

Напомним, что украинские войска обстреляли машину с российскими журналистами в Запорожской области кассетными боеприпасами 22 июля 2023 года. В результате атаки пострадали четыре журналиста, а Ростислав Журавлев погиб.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего военкора орденом Мужества. Помимо него государственную награду получили еще трое пострадавших от атаки ВСУ.