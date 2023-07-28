Российские военные уничтожили украинские танки и БМП на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие успешно отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, в результате чего были уничтожены танки и боевые машины пехоты (БМП) противника. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника», - цитируют Чехова РИА Новости.

По данным начальника пресс-центра, также пресечена попытка подвоза резервов в район Приютного. Помимо этого, в Малой Токмачке в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована реактивная система залпового огня.

Также уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском. Кроме того, ликвидированы пункты дислокации украинских солдат, а также поражены места скопления живой силы еще в ряде населенных пунктов.

Ранее министерство обороны России сообщало, что российские войска успешно отразили попытку ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении в районе Работино. В результате было уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин недавно заявил, что в последние дни боевые действия в зоне специальной военной операции активизировались, а основной удар Вооруженных сил Украины идет на Запорожском направлении. Однако, по данным российского лидера, украинская армия несет большие потери и не имеет успехов ни на одном из направлений.