Балицкий: женщина погибла в ходе удара ВСУ кассетными боеприпасами по Запорожью Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 28 июля, сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, а также пострадал мужчина.

Врио главы региона уточнил, что днем ранее украинская армия нанесла три удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака.

«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, еще один местный житель был госпитализирован.

Балицкий также рассказал, что одна из ракет была сбита российскими средствами противовоздушной обороны, а другой снаряд не разорвался.

Врио губернатора уточнил, что в результате атаки ВСУ был поврежден газопровод, в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден разрешил передачу Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право на зеркальные действия на фоне поставок ВСУ кассетных боеприпасов. Тогда российский лидер уточнил, что у России есть «достаточный запас» подобного типа боеприпасов.