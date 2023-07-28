Песков: Путин предоставит африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине

Путин продолжит диалог по Украине с лидерами стран Африки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин продолжит диалог с лидерами стран Африки по мирной инициативе для решения украинского вопроса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремя Дмитрий Песков.

"Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы", - сказал Песков, отметив, что продолжение диалога состоится в пятницу, 28 июля, на полях гуманитарного и экономического форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

На вопрос о том, предложили ли африканские страны новые идеи по украинскому вопросу, Песков ответил отрицательно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия сохраняет готовность вести переговоры по урегулированию конфликта, однако Украина от них продолжает отказываться.

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