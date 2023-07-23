Рогов: новая фаза наступления ВСУ рассчитана с конца июля до середины августа

Рогов заявил, что новую фазу наступления ВСУ планируют провести в конце июля Фото: с личной страницы в соцсети.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в конце июля и продлиться до середины августа. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам Рогова, киевский режим сосредотачивает силы на линии фронта, подготавливая основные резервы для новой фазы наступления, а также проводит разминирование полей.

Рогов также высказал предположение, что ВСУ будут форсировать Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы попытаться захватить Запорожскую АЭС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское наступление "есть, но оно провалилось". Он также сообщил, что численные потери личного состава ВСУ в ходе наступления превысили 26 тысяч человек, а иностранные наемники гибнут на Украине "из-за своей глупости".