Минобороны Британии: российский вертолет Ка-52 является серьезной угрозой для ВСУ. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Министерство обороны Великобритании считает, что российский вертолет Ка-52 наносит серьезный урон Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Ка-52 – один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине», – цитирует журнал британское оборонное ведомство.

Боевой вертолет «Аллигатор» Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время дня и ночи, а также при любой погоде. В Минобороны Британии отмечают, что экипажи таких вертолетов умело атакуют позиции украинской армии, обходя системы противовоздушной обороны ВСУ.

Опасен для противника и модернизированный вертолет Ка-52М, в котором существенно улучшены характеристики оптико-электронной системы и системы управления оружием. В частности, улучшенная версия получила ракеты, которые наводятся по лазерному лучу.

Ранее министерство обороны России показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео видно, как российский «Аллигатор» наносит удар по цели неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами.

Сайт KP.RU также писал о том, что экипаж вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты машина с экипажем была полностью уничтожена.