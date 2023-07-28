"До конца лета": в Британии рассказали, сколько времени осталось у ВСУ

Военный аналитик Белл: Украина окажется в трудной ситуации после провала ВСУ Фото: REUTERS

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл заявил, что в случае отсутствия успехов у ВСУ в ходе текущего наступления западные союзники могут отказаться от финансирования киевского режима, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский окажется в крайне сложной ситуации.

“Украина получает сейчас колоссальную поддержку Запада: оружие, обучение, деньги. Невозможно представить лучших условий для наступления”, — отметил эксперт в интервью Sky News.

Белл считает, что если украинские войска не смогут продемонстрировать серьезные успехи к концу лета, то уверенность Запада в Украине серьезно пошатнется.

Ранее американская газета Washington Post отмечала, что у союзников Зеленского возникает все больше сомнений в способности ВСУ достичь обещанных результатов на поле боя из-за постоянных неудач в наступлении, несмотря на подготовку украинских военных инструкторами НАТО и поставки западных систем для разминирования.

Ранее Белл уже предупреждал, что Украина не сможет захватить Крым и Донбасс ни при помощи дипломатических усилий, ни военным путем, поскольку у союзников Зеленского достаточно собственных проблем и они не смогут продолжать финансирование ВСУ на прежнем уровне.