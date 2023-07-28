Концерн Rheinmetall намерен начать ремонт танков на Украине в ближайшие недели Фото: Shutterstock

Германский концерн Rheinmetall намерен начать ремонтировать танки Leopard на Украине в течение ближайших недель, заявил глава компании Армин Паппергер.

«Мы сейчас в Германии обучаем украинцев для этой работы. Хотим начать работу после летнего перерыва», – сказал он в интервью Spiegel.

Напомним, немецкий военный концерн Rheinmetall планирует в ближайшие три месяца запустить завод по производству и ремонту бронетехники на территории Украины.

Еще в марте этого года концерн начал планировать создание на территории Украины производства танков, снарядов, средств противовоздушной обороны и военного транспорта. Паппергер отмечал, что компания вела переговоры о строительстве завода, способного выпускать до 400 новейших танков в год. С этой целью Rheinmetall основала совместное с Украиной предприятие и направила на проект около 200 миллионов евро.