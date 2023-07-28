НАТО хочет построить в Польше новый военный объект в 100 километрах от Украины Фото: REUTERS

НАТО намерена построить в польском Жешуве центр по обслуживанию и ремонту военной техники Вооруженных сил Украины, рассказал чиновник из Канады.

По информации газеты Globe and Mail, ремонтная база будет создана в партнерстве Канады, Соединенных Штатов и Великобритании. Как отметил собеседник издания, «намерения обеспечить там значительное канадское присутствие у Оттавы нет».

Канадский чиновник уточнил, что речь идет о строительстве ремонтно-логистического центра, а не полноценной военной базы. Главным образом там будут обслуживать украинские танки и бронемашины.

Напомним, на прошлой неделе на заводе Bumar в польском городе Гливицы начал работу сервисный центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard.

Между тем в течение ближайших недель на Украине планирует начать ремонт танков Leopard германский концерн Rheinmetall.