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НовостиПолитика28 июля 2023 17:20

Песков: система ПВО нормально сработала при отражении атак на Ростовскую область

Он также назвал удары по гражданским объектам «излюбленной практикой» Киева
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: система ПВО нормально сработала при отражении атак на Ростовскую область

Песков: система ПВО нормально сработала при отражении атак на Ростовскую область

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская система противовоздушной обороны нормально сработала при отражении террористической ракетной атаки Киева на Ростовскую область. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что удары по гражданским объектам — излюбленная практика Киева еще с 2014 года.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве в центре Таганрога. В результате инцидента 15 человек обратились за медицинской помощью. Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что вторую ракету система ПВО сбила в Азовском районе. Информацию о последствиях на данный момент уточняют.