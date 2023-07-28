Песков: система ПВО нормально сработала при отражении атак на Ростовскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская система противовоздушной обороны нормально сработала при отражении террористической ракетной атаки Киева на Ростовскую область. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что удары по гражданским объектам — излюбленная практика Киева еще с 2014 года.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве в центре Таганрога. В результате инцидента 15 человек обратились за медицинской помощью. Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что вторую ракету система ПВО сбила в Азовском районе. Информацию о последствиях на данный момент уточняют.