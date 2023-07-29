Генерал ФРГ Фрейдинг назвал разминирование самой кровавой частью наступления ВСУ Фото: REUTERS

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг считает, что разминирование стало самой кровавой частью наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это «вскрытие» обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей», - цитирует эксперта портал T-online.

По словам Фрейдинга, порой специалистам под обстрелами приходится ползать по минным полям на животе для того, чтобы вручную обезвредить мины.

«Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель наступления», - подчеркнул генерал.

Он также сослался на данные Госдепартамента США о том, что потенциально заминированная площадь на Украине равна примерно половине территории ФРГ.

Как следствие, по мнению эксперта, процесс разминирования сделал продвижение ВСУ практически невозможным и очень кровавым.

О том, что мины, расположенные на российской линии обороны, стали главной проблемой для украинских военных, писала ранее и газета The New York Times. Так, майор украинской армии Максим Присяжнюк сообщил изданию о том, что как только солдат ВСУ находит мину и идет к ней для того, чтобы обезвредить, то обязательно наступает на ловушку: еще одну закопанную мину. Такую тактику майор назвал «уловкой для идиотов».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об украинском наступлении. ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери, заявил глава государства.