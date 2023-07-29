Музыкант Гарик Сукачев госпитализирован из-за ухудшения здоровья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 29 июля, стало известно о госпитализации рок-музыканта Гарика Сукачева. Артист попал в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом говорится на официальной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате «Народное караоке», - сказано в сообщении.

Что именно случилось с Сукачевым, не уточняется.

Сайт KP.RU писал об экстренной госпитализации актера Ивана Краско. Его увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Врачи диагностировали у знаменитости изменения в работе сердца, они во многом связаны с последствиями недавно перенесенного инсульта.

Ранее также стало известно о том, что актер Никита Зверев, известный многим по ролям в фильмах «Бой с тенью», «Грозовые ворота», был госпитализирован в Москве после вступления в Московском театре комедии. Медики зафиксировали у Зверева кратковременную потерю памяти. Предварительно, актеру диагностировали переутомление.