Стас Пьеха находится в тяжелом состоянии в Боткинской больнице Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Стас Пьеха в воскресенье, 11 июня, рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации. В своих соцсетях артист сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где провели ряд исследований, отметив, что «коронарография была утешительной».

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», - написал певец.

Артист также рассказал, что в медучреждении ему сделали различные исследования сердца.

«Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, на том и спасибо», - резюмировал Пьеха.

Он также призвал всех беречь свое здоровье и слушать свой организм. Рассказ о состоянии своего здоровья Стас Пьеха сопроводил фотографиями из больницы.

Согласно снимкам, певец находится в больничной палате.

Кардиограмма певца не устроила бригаду скорой помощи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По информации РИА Новости, которое ссылается на врачей Боткинской больницы, состояние здоровья Стаса Пьехи тяжелое. Однако артист дышит самостоятельно.

Стаса Пьеху доставили в Боткинскую больницу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно том, что Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в ночь на 11 июня из-за проблем с сердцем.

В марте этого года Стас Пьеха рассказывал, что попал в больницу с коронавирусом.

Напомним, ранее в больнице оказалась и певица Слава. Ей стало плохо по дороге на съемки, поднялась температура и началась тошнота, в результате артистку госпитализировали с подозрением на воспаление легких.