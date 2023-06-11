Стас Пьеха находится в тяжелом состоянии в Боткинской больнице
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Певец Стас Пьеха в воскресенье, 11 июня, рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации. В своих соцсетях артист сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где провели ряд исследований, отметив, что «коронарография была утешительной».
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», - написал певец.
Артист также рассказал, что в медучреждении ему сделали различные исследования сердца.
«Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, на том и спасибо», - резюмировал Пьеха.
Он также призвал всех беречь свое здоровье и слушать свой организм. Рассказ о состоянии своего здоровья Стас Пьеха сопроводил фотографиями из больницы.
Согласно снимкам, певец находится в больничной палате.
Кардиограмма певца не устроила бригаду скорой помощи
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
По информации РИА Новости, которое ссылается на врачей Боткинской больницы, состояние здоровья Стаса Пьехи тяжелое. Однако артист дышит самостоятельно.
Стаса Пьеху доставили в Боткинскую больницу
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно том, что Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в ночь на 11 июня из-за проблем с сердцем.
В марте этого года Стас Пьеха рассказывал, что попал в больницу с коронавирусом.
Напомним, ранее в больнице оказалась и певица Слава. Ей стало плохо по дороге на съемки, поднялась температура и началась тошнота, в результате артистку госпитализировали с подозрением на воспаление легких.