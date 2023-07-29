Медведев: решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимо и опасно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 29 июля, заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина является неисполнимым и опасным для мира.

«Судьи убогого МУС продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России», - написал политик в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что враги России в который раз наплевали на принципы международного права. Медведев еще раз подчеркнул, что РФ не является участником Римского статуса МУС, а, значит, не должна с ним сотрудничать. Как следствие, решения такого суда являются ничтожными для России, пока страна в добровольном порядке не станет участником такой организации.

«А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», - подчеркнул зампред Совбеза.

Напомним, в марте 2023 года непризнаваемый Россией МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Уже тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не обязана соблюдать требования Международного уголовного суда потому, что Кремль не является участником Римского статуса.

Сайт KP.RU также писал о том, что МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Какая именно статья российского Уголовного кодекса вменяется судье, неизвестно.