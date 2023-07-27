МВД России объявило в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Ранее Аканэ выдала ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Соответствующая информация размещена в базе данных розыска МВД России.

Сообщается, что Томоко Аканэ разыскивается «по статье УК РФ». Какая именно статья российского Уголовного кодекса вменяется судье МУС, не сообщается.

Как писал ранее сайт KP.RU, в пятницу, 17 марта 2023 года, непризнаваемый Россией Международный суд в Гааге вынес «ордер» на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения Гаагского суда об «аресте» Путина и Львовой-Беловой юридически ничтожными.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса МУС об «аресте Путина» возмутительной.

Также сообщалось, что высокий суд ЮАР в Претории принял решение о прекращение дела по иску оппозиционной партии «Демократический альянс», которая требовала ареста президента России Владимира Путина в случае его приезда на саммит БРИКС, который пройдет вскоре в Южно-Африканской Республике.