Медведев: РФ до лампочки, что США передадут МУС данные о ее действиях на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 29 июля, заявил, что Россию не волнует то, что Соединенные Штаты могут передать в Международный уголовные суд (МУС) сведения о действиях РФ на Украине.

«Правда, совсем недавно отличился деменционный дед Байден. Именно он – больной сутенер, который, формально не участвуя в бордельных разборках МУС, тайно руководит домом правовой терпимости», - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам замглавы Совбеза РФ, президент США проигнорировал мнение Пентагона и приказал своим подчиненным передать в МУС данные о действиях России на Украине.

«Нам-то в принципе это до лампочки», - отметил российский политик.

В то же время, по мнению Медведева, такое решение Джо Байдена может привести к уголовным делам в отношении военных из США.

Ранее газета The New York Times сообщала, что представители Пентагона блокируют передачу в Международный уголовный суд данных о якобы имевших место нарушениях закона со стороны российских военнослужащих на Украине.

Медведев также прокомментировал решение МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, отметив, что оно является неисполнимым и опасным для мира. Зампред Совбеза еще раз подчеркнул, что РФ не является участником Римского статуса МУС, а, значит, не должна с ним сотрудничать. Как следствие, решения такого суда являются ничтожными для России.