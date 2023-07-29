Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровске

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровске, цель удара была достигнута, заявило Министерство обороны РФ.

«Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен, цель удара достигнута», – говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 27 июля, Министерство обороны России заявило о нанесении ударов по аэродромам, а также пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины. Кроме того, были атакованы сборочные цеха и склады с беспилотными катерами и другим западным оружием. В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были достигнуты.

В середине июля российская авиация уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра.