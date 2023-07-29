Дипломат США Фриман: Украина выйдет из конфликта с Россией на невыгодных условиях Фото: REUTERS

Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что по завершении спецоперации Украина окажется в плачевном положении, поскольку ей придется согласиться на нейтралитет, которого требовала Россия до начала конфликта.

“Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета”, — заявил эксперт в эфире Youtube-канала Neutrality Studies.

Фриман добавил, что украинские власти будут вынуждены принять нейтралитет из-за того, что Североатлантический альянс не примет страну в свой состав. Поэтому, подчеркнул он, все понесенные Вооруженными силами Украины потери окажутся напрасными.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что все противоречия между странами должны решаться в ходе переговоров и Москва готова к дипломатическому урегулированию текущего конфликта на Украине, однако киевский режим, как и его западные союзники, отказываются от диалога на равных условиях.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин всегда был готов к любым дипломатическим контактам и предпочел бы завершить спецоперацию, однако страны Запада просто не оставляют России иного выбора.