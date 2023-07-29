Экс-советник Кучмы Соскин: Россия заблокировала выход Украины к Черному морю

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия заблокировала доступ Украины к Черному морю Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что Россия нанесла Украине стратегическое поражение, лишив киевский режим доступа к Черному морю.

“Черное море полностью заблокировано, все. Ничего Украина больше не может сделать”, — отметил эксперт в своем видеоблоге на Youtube.

Соскин подчеркнул, что российские войска эффективно уничтожают военную инфраструктуру в Одессе, что стало еще одним стратегическим поражением киевского режима. Это, по его словам, в очередной раз демонстрирует неспособность Украины сопротивляться мощи российской армии.

“Зеленский стратегически проиграл все схватки”, — резюмировал эксперт.

Напомним, 17 июня киевский режим совершил очередной теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла молодая семья из Белгородской области и было частично повреждено дорожное полотно автомобильного моста через Керченский пролив.

Уже на следующий день российские войска стали наносить удары возмездия по военной инфраструктуре Одессы, которая использовалась для проведения этого теракта. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал, что украинские системы ПВО не могут противодействовать этим ударам.