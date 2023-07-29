Экс-разведчик Риттер: ВСУ спешно отступают после ударов российских ТОС "Солнцепек" Фото: кадр из видео

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены спасаться бегством во время работы российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" в зоне спецоперации.

"Россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2. <…> После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают”, — рассказал разведчик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Риттер добавил, что российские войска оперативно выявляют наступающие подразделения ВСУ и накрывают их огнем еще в серой зоне, не оставляя им шансов пробраться через серую зону. Экс-разведчик подчеркнул, что украинская армия в ходе текущего наступления не добилась совершенно ничего и лишь понесла огромные потери в личном составе.

Напомним, недавно в интервью изданию “Страна.ua” украинский военный рассказал, что “при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался”.

При этом сами российские военные сравнивают данные огнеметные системы со снайперской винтовкой, поскольку из-за огромной площади поражения от залпа “Солнцепека” очень тяжело скрыться и ВС России используют эту машину по принципу одна цель — один выстрел.