Синоптик Тишковец: погода в Москве в августе будет на два градуса выше нормы

В августе в Москву вернется лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец заявил, что в августе воздух в Москве прогреется до температуры на два градуса выше климатической нормы. Он отметил, что мнения москвичей о том, что раньше в столице не было таких дождей, как в конце этого июля.

“Это потому что у москвичей память короткая. Конечно, такого рода дожди - и даже более интенсивные - были в истории не раз и не два. В целом текущий июль в центральной России оказался на один градус с небольшим хвостиком холоднее, чем должен быть.” — отметил синоптик в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Тишковец добавил, что во многих европейских регионах России сейчас стоит 30-35-градусная жара, и в скором времени лето вернется и в столицу страны и вернет свои долги за относительно прохладный июль.

“Предварительные оценки говорят, что август будет, как минимум, на 1-2,5 градуса выше нормы. Избыток дождей ожидается только на западе России, а вот на юге нашей страны - ниже нормы.” — отметил эксперт.

Напомним, в конце июля погода в столице России поставила сразу несколько антирекордов – 26 июля за день в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а 19 июля москвичи пережили самый сильный за последние 50 лет дождь.

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