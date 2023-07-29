Российские военные впервые затрофеили шведскую БМП CV90

Шведская БМП CV90. Фото: Кадр видео

Российские военнослужащие 20 армии Западного военного округа впервые захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV 90 на Краснолиманском направлении.

“Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал”, — рассказал российский боец корреспонденту РИА Новости.

Он отметил, что эта машина стала первой трофейной шведской БМП, добытой в зоне спецоперации на Украине. Машину удалось увезти в тыл для более детального изучения. Примечательно, что часть шведских надписей в БМП дублируется на русском языке.

Напомним, несколькими днями ранее российские бойцы захватили неповрежденный французский тяжелый колесный танк AMX-10 на Запорожском направлении.

Также недавно российские военные вытащили с линии соприкосновения уцелевшую крылатую ракету Storm Shadow.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказывал, как подобные трофеи помогают российским войскам находить противоядие против современных западных вооружений на примере американских РСЗО HIMARS, ракеты которых стали обыденной целью для российских систем ПВО после захвата первой уцелевшей установки.