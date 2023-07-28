"Пойдет на изучение": российские бойцы захватили французский колесный танк под Запорожьем

Российские военные захватили французский колесный танк под Запорожьем Фото: REUTERS

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили неповрежденный французский тяжелый колесный танк AMX-10 на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, переданный ВСУ французский танк был захвачен на линии фронта "практически в идеальном состоянии", без повреждений.

Он добавил, что техника пойдет на изучение специалистами военной промышленности, как то предписывал президент России Владимир Путин.

Ранее в июне российские военные также захватили французский танк AMX-10RC.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что армия России ежедневно уничтожает тяжелую технику Украины в зоне проведения спецоперации. А за первые сутки украинского контрнаступления ВС РФ уничтожили натовскую технику ВСУ на 100 миллионов американских долларов.