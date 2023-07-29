Монумент "Родина-мать" в Киеве планируют переименовать в "Украину-мать" Фото: Shutterstock

Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент “Родина-мать” в Киеве переименуют в “Украину-мать”.

“У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", — рассказал Савчук в эфире “Украинского радио”.

Также он добавил, что очень надеется на одобрение министерством культуры Украины данного решения накануне Дня независимости.

Напомним, недавно глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщал, что до конца 2023 года в Львовской области планируют снести все памятники советской эпохи и уже демонтировали 80 монументов в честь советских воинов.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отмечал, что страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, культуры и традиций, а президент Украины Владимир Зеленский в этом вопросе нанес уже непоправимый ущерб своей стране.