Демонтаж памятника в селе Угерско Львовской области на западе Украины

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в рамках “декоммунизации” западной части Украины был снесен еще один памятник времен СССР.

“Еще один памятник советской пропаганды демонтировали в селе Угерско. В процессе декоммунизации во Львовской области полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин – Давыдовская, Бисковицкая, Пустомытовская, Желтанецкая, Боринская и Стрелковская”, — написал Козицкий в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что до конца 2023 года в Львовской области планируют демонтировать все пятники советской эпохи, а с начала года в регионе снесли уже 80 памятников советским воинам.

Напомним, недавно в Полтавской области Украины снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, а в Киеве даже снесли памятник Герою Советского Союза — разведчице Зое Космодемьянской.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету своей борьбой с историческим наследием страны, а также русским языком и традициями своего народа.