Володин: Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нанесении непоправимого ущерба суверенитету Украины отказом от их истории, языка и традиций.

“Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб”, — написал Володин у себя в телеграм-канале.

Он напомнил, что большая часть Украины по-прежнему говорит на русском языке, однако Зеленский планомерно избавляется от него. Также он заменил для украинцев священный для русского человека День Победы днем Европы, а также активно разрушает традиционную православную церковь Украины.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что Украиной с самого начала ее самостоятельной истории руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые создали из своей страны “антироссию”.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что не только на Украине, но и во многих других странах Европы набирает обороты “прямой нацизм”, а на наших глазах рушится история и уничтожаются святые памятники, отдающие должное Советским воинам и их союзникам.