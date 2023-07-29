WSJ: Саудовская Аравия планирует проведение мирных переговоров по Украине

Саудовская Аравия планирует проведение мирных переговоров по конфликту на Украине со странами Запада Фото: REUTERS

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Саудовская Аравия планирует проведение мирных переговоров по конфликту на Украине со странами Запада.

По данным газеты, встреча должна пройти с 5 по 6 августа в Джидде. При этом ожидается, что в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако Россию на этих переговорах никто не представит.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что принципиальная позиция Соединенных Штатов по нанесению России стратегического поражения блокирует возможности для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что все противоречия между странами должны решаться в ходе переговоров, однако на диалог с Москвой не идут ни украинские власти, ни их западные союзники.