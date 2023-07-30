ВС РФ уничтожили центр обслуживания украинских беспилотников в районе Могилевки Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили пункт хранения, ремонта и обслуживания украинских беспилотников в Днепропетровской области, где также был и центр переучивания. Об этом рассказал Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, — заявил он.

Также ранее стало известно, что за сутки российским подразделениям удалось продвинуться на 300 метров в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. В ряде других населенных пунктов было нанесено огневое поражения подразделениям противника.

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 украинских дрона на различных направлениях.