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НовостиПолитика30 июля 2023 8:01

ВС РФ уничтожили центр обслуживания украинских беспилотников в районе Могилевки

Также там располагался центр переучивания
Роман ПОЛОСИКОВ
ВС РФ уничтожили центр обслуживания украинских беспилотников в районе Могилевки

ВС РФ уничтожили центр обслуживания украинских беспилотников в районе Могилевки

Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили пункт хранения, ремонта и обслуживания украинских беспилотников в Днепропетровской области, где также был и центр переучивания. Об этом рассказал Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, — заявил он.

Также ранее стало известно, что за сутки российским подразделениям удалось продвинуться на 300 метров в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. В ряде других населенных пунктов было нанесено огневое поражения подразделениям противника.

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 украинских дрона на различных направлениях.