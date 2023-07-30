Российские войска за сутки продвинулись на 300 метров на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские подразделения продолжили наступление в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись в глубину обороны противника на 300 метров. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника, — заявил Конашенков.

Также он отметил, что удалось нанести огневое поражение украинским подразделениям в районе населенных пунктов Песчаное, Тимковка, Стельмаховка, Артемовска ЛНР, Новоселовское и Новомлынск Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области. За сутки там было уничтожено 17 бойцов и три лодки. Помимо этого в Днепропетровске удалось уничтожить пункт управления ВСУ, а на Запорожском направлении отражена атака двух бригад противника.