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НовостиПолитика30 июля 2023 7:42

Российские войска за сутки продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Также в ряде населенных пунктов удалось нанести огневое поражение подразделениям ВСУ
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские войска за сутки продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Российские войска за сутки продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские подразделения продолжили наступление в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись в глубину обороны противника на 300 метров. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника, — заявил Конашенков.

Также он отметил, что удалось нанести огневое поражение украинским подразделениям в районе населенных пунктов Песчаное, Тимковка, Стельмаховка, Артемовска ЛНР, Новоселовское и Новомлынск Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области. За сутки там было уничтожено 17 бойцов и три лодки. Помимо этого в Днепропетровске удалось уничтожить пункт управления ВСУ, а на Запорожском направлении отражена атака двух бригад противника.