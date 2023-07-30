Массовый сбой в работе Telegram зафиксирован в центральной части России Фото: REUTERS

В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой, затронувший регионы России в Центральном федеральном округе (ЦФО), а также частично коснувшийся нескольких областей Украины. Соответствующие данные опубликованы на сервисе DownRadar, созданном для отслеживания сообщений о сбоях в работе приложений и сайтов.

Известно, что основными источниками сообщений о сбое стали крупные города центральной России - Москва и Санкт-Петербург. Массовые просадки в работе мессенджера зафиксированы также в Волгоградской, Челябинской, Нижегородской и Воронежской областях, Пермском крае.

Помимо российских регионов, мессенджер стал хуже работать в Харьковской области Украины, а также в Киеве.

Ранее KP.RU сообщил, что в конце июня 2023 года также наблюдался массовый сбой в работе Telegram, также затронувший крупные города и центральные области.