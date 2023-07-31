Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал обсуждение украинской "формулы мира" в Саудовской Аравии. На фото: наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Фото: REUTERS

Обсуждение «формулы мира» Владимира Зеленского пройдет во время встречи советников лидеров государств в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира... Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии», - написал Ермак в Telegram-канале в воскресенье 30 июля.

Ермак добавил, что Украина еженедельно обсуждает пункты своей «формулы мира» в индивидуальном и групповом формате с представителями порядка 50 стран.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Саудовская Аравия планирует проведение мирных переговоров по конфликту на Украине со странами Запада с 5 по 6 августа в Джидде. Ожидается, что в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако Россию на этих переговорах никто не представит.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года в ходе видеообращения на Генассамблее ООН перечислил компоненты «формулы мира».

После этого так называемые мирные предложения президента Украины об урегулировании украинского конфликта в России назвали очередным самообманом. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва обсуждать инициативы Зеленского ни с кем не будет.