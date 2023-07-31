«Тинькофф» ввел комиссию за пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы

Банк "Тинькофф" ввел комиссию за пополнение карт "Мир" в банкоматах сторонних банков. Фото: Александр ГЛУЗ

«Тинькофф банк» вводит комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы банков, которые не являются партнерами «Тинькофф». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сообщается, что изменения вступают в силу с 31 июля.

«При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт «Мир» будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты», - сказано в сообщении банка.

В банке напомнили, что без комиссии можно пополнить карты рублями в банкоматах банков-партнеров. Это МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие», «Почта банк». Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты, информирует «Тинькофф-банк».

Напомним, в июле 2023 года в санкционный список США внесены банки «Тинькофф» и «Солидарность».

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