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НовостиОбщество30 июля 2023 23:20

«Тинькофф» ввел комиссию за пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы

Комиссия будет взиматься за пополнение карты через банкоматы кредитных организаций, не являющихся партнерами «Тинькофф»
Мария ПАВЛОВА
Банк "Тинькофф" ввел комиссию за пополнение карт "Мир" в банкоматах сторонних банков.

Банк "Тинькофф" ввел комиссию за пополнение карт "Мир" в банкоматах сторонних банков.

Фото: Александр ГЛУЗ

«Тинькофф банк» вводит комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы банков, которые не являются партнерами «Тинькофф». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сообщается, что изменения вступают в силу с 31 июля.

«При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт «Мир» будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты», - сказано в сообщении банка.

В банке напомнили, что без комиссии можно пополнить карты рублями в банкоматах банков-партнеров. Это МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие», «Почта банк». Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты, информирует «Тинькофф-банк».

Напомним, в июле 2023 года в санкционный список США внесены банки «Тинькофф» и «Солидарность».

Тем временем в России системно значимые банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Что это означает, читайте здесь на KP.RU.