Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и более 20 солдат ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин ВСУ в ходе отражения атаки украинских военных в районе Времевского выступа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Также сообщается об уничтожении более двадцати националистов.

«Танкистами под командованием Максима Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов», - рассказал Чехов, добавив, что атака ВСУ была отражена.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские войска пытались осуществить террористическую атаку по объектам в Крыму при помощи 25 беспилотников. В военном ведомстве отметили, что атака была пресечена.

Тем временем в Киеве поменяли мнение о сроках наступления ВСУ и обвинили Запад в провале.

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