С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 июля 2023 года.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские войска пытались осуществить террористическую атаку по объектам в Крыму при помощи 25 беспилотников. В военном ведомстве отметили, что атака была пресечена.

Группировка войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвала попытку украинских войск перебросить свои резервные силы на Купянском направлении.

В ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные осуществили контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское, расположенного на Времевском выступе Запорожской линии.

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника.

За прошедшие сутки российские подразделения продолжили наступление в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись в глубину обороны противника на 300 метров.

ВС России уничтожили пункт управления бригады украинской теробороны в ДНР. Российские войска уничтожили живую силу и военную технику в 108 районах.

Российские войска уничтожили пункт хранения, ремонта и обслуживания украинских беспилотников в Днепропетровской области, где также был и центр переучивания.

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший колонну бронетехники ВСУ.