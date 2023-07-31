В МИД назвали условие вывода ядерного оружия России из Белоруссии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что гипотетический вывод тактического ядерного оружия (ТЯО) с белорусской территории станет возможным только при отказе Вашингтона и Североатлантического альянса от деструктивного курса, направленного на подрыв безопасности России и Белоруссии.

Полищук отметил, что в данном случае речь идет, в том числе о полном выводе всего американского ядерного оружия на американскую территорию с ликвидацией в Европе соответствующей инфраструктуры.

По его словам, ТЯО в Белоруссии стало вынужденной сдерживающей мерой, которая призвана обеспечить безопасность Союзного государства.

«Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения ... в европейской безопасности», - приводит РИА Новости заявление российского дипломата.

Напомним, в марте этого года российский лидер Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия на белорусской территории. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Минска никогда не возникнет необходимости воспользоваться ТЯО.

Сайт KP.RU ранее объяснил, зачем России понадобилось разместить ТЯО в Белоруссии.