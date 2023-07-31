Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы (ВС) России вытеснили украинские войска из села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», - заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции на двух направлениях в Донбассе. По его словам, наиболее существенные изменения сейчас наблюдаются на Краснолиманском направлении, где ВС России «практически на постоянной основе» отражают атаки украинской армии и закрепляться на новых позициях.

Кроме того, врио главы ДНР заявил, что российские военные уничтожили около 30% от всей военной техники, поставленной западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед началом наступления.