Пушилин: войска РФ ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Ситуация на Краснолиманском направлении изменилась в лучшую сторону и российские войска ежедневно улучшают позиции и продвигаются вперед. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Роосия-24».

— Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы РФ добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции, — подчеркнул Пушилин.

Также ранее Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения вытеснили противника из села Старомайорское в ДНР. Вооруженные силы Украины понесли большие потери не только в живой силе, но и в технике.

На Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли попытки ВСУ закрепиться на севере Старомайорского, а несколько украинских бойцов взяты в плен. На Запорожском направлении было пресечено две попытки провести разведку боем.