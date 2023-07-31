Песков назвал актами отчаяния атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье

Фото: Денис Воронин/АГН Москва

Атаки Киева на Москву и Московскую область беспилотниками выглядят как акты отчаяния, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это акты отчаяния. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Отвратительно, с этим будем продолжать бороться», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил пресс-секретарь президента России, теракты против гражданских объектов в РФ подтверждают сущность киевского режима. По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы минимизировать риск этих ударов.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали две офисные башни «Москва-Сити». Незначительные повреждения получили фасады на двух башнях делового центра, жертв и пострадавших нет.

Позже стало известно, что система противовоздушной обороны сбила на западе Московской области два дрона, которые использовались для атаки на Москву.