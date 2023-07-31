Песков: повышение уровня террористической опасности в Москве не планируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 31 июля, заявил, что в Москве не планируется повышать уровень террористической опасности. Не намерены это делать и в Московской области, уточнил пресс-секретарь российского лидера. «Очевидно, что меры безопасности и так усилены», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что в Москве и области предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы защитить население от атак украинских беспилотников. Также официальный представитель Кремля отметил, что это касается не только столичных регионов, но и других субъектов РФ, которые могут подвергнуться ударам со стороны Вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинские дроны атаковали две офисные башни в «Москва-Сити». По словам главы столицы, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.

Позже Министерство обороны РФ назвало происходящее попыткой террористической атаки киевского режима. Ведомство уточнило, что один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два дрона были подавлены средствами РЭБ, они рухнули на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».