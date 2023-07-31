Батуми исключили из списка остановок российского круизного лайнера Astoria Grande Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Города Батуми в Грузии больше нет в списке остановок круизного лайнера Astoria Grande. Такие данные содержатся на сайте генерального агентства по продаже туров.

Так, к примеру, запланированные на август текущего года маршруты включают в себя остановки в таких городах, как Стамбул, Чешме и Синоп.

По какой причине круизные лайнер больше не будет останавливаться в Батуми, организаторы туров не сообщают.

Напомним, грузинская оппозиция выразила недовольство прибытием круизного лайнера с россиянами в Батуми. Жители РФ, которые находились на корабле, в свою очередь, спели протестующим песню «Катюша». Россияне также кричали: «До новых встреч!», «Спасибо вам за все!», «Мы вас тоже любим!».

Сайт KP.RU также писал, что несколько участников акции, которые выступали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, были задержаны в порту Батуми.