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НовостиОбщество31 июля 2023 9:47

Батуми исключили из списка остановок российского круизного лайнера Astoria Grande

Ранее в грузинском городе оппозиция выразила недовольство прибытием судна из РФ
Екатерина КОСОБОКОВА
Батуми исключили из списка остановок российского круизного лайнера Astoria Grande

Батуми исключили из списка остановок российского круизного лайнера Astoria Grande

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Города Батуми в Грузии больше нет в списке остановок круизного лайнера Astoria Grande. Такие данные содержатся на сайте генерального агентства по продаже туров.

Так, к примеру, запланированные на август текущего года маршруты включают в себя остановки в таких городах, как Стамбул, Чешме и Синоп.

По какой причине круизные лайнер больше не будет останавливаться в Батуми, организаторы туров не сообщают.

Напомним, грузинская оппозиция выразила недовольство прибытием круизного лайнера с россиянами в Батуми. Жители РФ, которые находились на корабле, в свою очередь, спели протестующим песню «Катюша». Россияне также кричали: «До новых встреч!», «Спасибо вам за все!», «Мы вас тоже любим!».

Сайт KP.RU также писал, что несколько участников акции, которые выступали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, были задержаны в порту Батуми.