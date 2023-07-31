Песков: Россия будет следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет наблюдать за планируемой встречей в Саудовской Аравии по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей", - сказал Песков, добавив, что необходимо до конца понять, какие цели ставят организаторы переговоров и что конкретно будет обсуждаться на встрече.

Напомним, 29 июля издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится о запланированных мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии с участием 30 стран, в числе которых не будет России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговорных процессов по Украине, напротив, это Киев не хочет садиться за стол переговоров из-за принятого местными властями декрета и подсказок от западных кураторов в лице США и НАТО.