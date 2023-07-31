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НовостиПолитика31 июля 2023 12:32

Патрушев: Финляндия под руководством США сознательно идет на конфронтацию с РФ

Патрушев также отметил, что в последнее время в Финляндии активизировалась деятельность ультраправых организаций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Патрушев: Финляндия под руководством США сознательно идет на конфронтацию с РФ

Патрушев: Финляндия под руководством США сознательно идет на конфронтацию с РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что курируемое Вашингтоном финское руководство осознанно идет на конфронтацию с Москвы, подчеркнув, что после победы России в специальной военной операции все вернется на круги своя.

«Политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной», - заявил глава Совбеза РФ.

Патрушев также указал на то, что в последнее время в Финляндии активизировалась деятельность ультраправых организаций, которые выступают с требованиями вернуть территории, утраченные по итогам Второй мировой войны. «Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены», - отметил он.

Напомним, ранее Финляндия объявила о закрытии российского генконсульства в Турку 1 октября 2023 года, а также ужесточила въезд для россиян.