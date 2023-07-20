Ирак предупредил Швецию о последствиях в случае новой акции с сожжением Корана

Ирак разорвет отношения со Швецией при повторной акции с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирак разорвет дипломатические отношения со Швецией, если в стране проведут новую акцию с сожжением Корана. Такое предупреждение вынес офис премьер-министра арабской республики Мухаммеда Шиа Ас-Судани в Twitter.

В обращении сказано, что правительство Ирака проинформировало шведские власти по дипломатическим каналам о том, что любое повторение акции с осквернением священных книг на шведской земле повлечет за собой разрыв дипотношений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля сотни демонстрантов в Багдаде ворвались в посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против решения шведской полиции разрешить проведение акций с сожжением Корана.

Известно, что полиция Швеции одобрила проведение минимум трех акций с сожжением религиозных книг, в том числе в Стокгольме и Хельсингборге.

Также сообщалось, что сжегший Коран в центре Стокгольме 37-летний беженец из Ирака Салван Момик намерен повторить свой поступок, и заодно сжечь флаг своей страны.

226 / 5 000

Результаты перевода

Результаты перевода

Перевод

star_border

Правительство Ирака проинформировало правительство Швеции по дипломатическим каналам, что любое повторение инцидента, связанного с сожжением Священного Корана на шведской земле, потребует разрыва дипломатических отношений.