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НовостиПолитика31 июля 2023 13:51

МИД России отреагировал на переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Захарова заявила, что встреча по Украине в Саудовской Аравии может быть полезной
Дарья ЧИПУРНАЯ
Захарова оценила готовящуюся встречу в Саудовской Аравии по украинскому вопросу

Захарова оценила готовящуюся встречу в Саудовской Аравии по украинскому вопросу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча в Саудовской Аравии по украинскому вопросу может быть небесполезной, если на ней Запад осознает тупиковость мирного плана Владимира Зеленского. С таким заявлением перед журналистами выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что сейчас предлагается множество инициатив по урегулированию украинского конфликта, и Россия находится в контакте с партнерами.

"Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - заключила Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за предстоящими в Саудовской Аравии переговорами по Украине.

Напомним, 29 июля издание The Wall Street Journal сообщило о запланированных переговорах в Саудовской Аравии с участием 30 стран, в числе которых не будет России.

Президент России Владимир Путин неоднократно сообщал, что Москва никогда не отказывалась сесть за стол переговоров в отличие от Киева.