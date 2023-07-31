МИД России отреагировал на переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Захарова оценила готовящуюся встречу в Саудовской Аравии по украинскому вопросу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча в Саудовской Аравии по украинскому вопросу может быть небесполезной, если на ней Запад осознает тупиковость мирного плана Владимира Зеленского. С таким заявлением перед журналистами выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что сейчас предлагается множество инициатив по урегулированию украинского конфликта, и Россия находится в контакте с партнерами.

"Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - заключила Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за предстоящими в Саудовской Аравии переговорами по Украине.

Напомним, 29 июля издание The Wall Street Journal сообщило о запланированных переговорах в Саудовской Аравии с участием 30 стран, в числе которых не будет России.

Президент России Владимир Путин неоднократно сообщал, что Москва никогда не отказывалась сесть за стол переговоров в отличие от Киева.