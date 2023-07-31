МВД Грузии задержало 23 человека на митинге против захода лайнера из России

МВД Грузии задержало 23 человека на митинге против захода лайнера из РФ в Батуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Грузии задержало 23 человек, участвующих в митинге против прибытия из России круизного лайнера Astoria Grande в порт Батуми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сотрудник МВД Грузии сообщил, что 23 человека были задержаны в административном порядке за неподчинение полиции, а также за мелкое хулиганство.

Напомним, представители оппозиционных партий Грузии выразили недовольство прибытием круизного лайнера с гражданами РФ на борту в батумский порт в понедельник, 31 июля. Находившиеся на корабле россияне спели протестующим песню "Катюша", а также выкрикивали "До новых встреч!", "Спасибо вам за все!", "Мы вас тоже любим!".

После на сайте генерального агентства по продаже туров появилось сообщение о том, что Батуми больше нет в списке остановок круизного лайнера Astoria Grande. Причину, почему лайнер больше не будет останавливаться в этом грузинском городе, организаторы туров не назвали.