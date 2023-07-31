Служба информации и безопасности Молдавии расторгла соглашение с ФСБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заявила о расторжении договора о партнерстве с Федеральной службой безопасности.

«СИБ денонсировала соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности РФ. Официальные уведомления направлены властям Российской Федерации. В то же время Служба через МИД Республики Молдова инициировала денонсацию соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки (СВР) РФ», – сказано на сайте СИБ.

Решение о расторжении соглашений Служба объяснила военной спецоперацией на Украине. Как отметили в СИБ, после 24 февраля 2022 сотрудничество со спецслужбами России были фактическим прекращены, поэтому эти договоренности не отвечают национальным интересам и безопасности Молдавии. Кроме того, в СИБ заявили, что некоторые положения соглашений якобы использовались Москвой, чтобы оправдать присутствие российских спецслужб в Приднестровье.

Напомним, 25 июля МИД Молдавии вызвал российского посла в республики в Кишиневе Олега Васнецова для того, чтобы тот объяснил «большое количество» антенн на здании диппредставительства РФ.

На следующий день стало известно о сокращении численности персонала российского посольства, а министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску заявил, что часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране.