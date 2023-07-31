Украина планирует вывозить зерно через порты в Хорватии

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для вывоза зерна Фото: REUTERS

Киев и Загреб договорились использовать хорватские порты для экспорта украинского зерна. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем Радманом.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна", - цитирует Кулебу украинский МИД.

Кулеба добавил, что сейчас стороны прорабатывают "наиболее эффективные" маршруты в хорватские порты.

Главной темой переговоров между Украиной и Хорватией, по словам главы украинского МИД, были поставки оружия.

Напомним, 18 июля зерновая сделка прекратила свою работу по инициативе России. По словам президента РФ Владимира Путина, сделка "потеряла смысл", так как западные партнеры не выполняли оговоренных обязательств по отношению к России. При этом Путин не исключил, что при выполнении всех условий Россия вернется к зерновому механизму.

Ранее KP.RU рассказал, как Евросоюз отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в финансировании зерновой сделки.